Около 3,5 тысячи пар зарегистрировали брак в столичных офисах «Мои документы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Свыше 4,5 тысячи заявлений на регистрацию брака в офисах «Мои документы» было подано жителями столицы в рамках услуги, которая стала доступна с 31 мая текущего года. Из них узаконили отношения в центрах госуслуг почти 3,5 тысячи пар.

Новая услуга внедрялась постепенно — в период с 31 мая по 26 июля. Теперь в МФЦ также могут выдавать повторные свидетельства или справки о государственной регистрации актов гражданского состояния

При этом условиями для расторжения браков в МФЦ станут совместное заявление супругов по взаимному согласию, отсутствие общих несовершеннолетних детей. Также брак должен быть заключен на территории Москвы или кто-то из пары должен проживать в столице.

Для подачи заявления на регистрацию брака с собой необходимо иметь паспорт, а также документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно заместитель директора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» Татьяна Порецкова назвала новые и уникальные услуги, которые предоставляют офисы МФЦ. Среди них получение водительского удостоверения в день обращения или регистрация брака.