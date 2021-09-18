Андрей Бочкарев: Почти 24 километра тоннелей построили на пусковых участках БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Каховская Карта всех событий

Общая протяженность тоннелепроходки участков Большой кольцевой линии (БКЛ), которые запускают в текущем году, составила 23,9 километра. Об этом рассказал в субботу, 18 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, речь идет об участке от «Мневников» до «Каховской».

— При этом тоннелепроходка на западном участке велась щитами-гигантами, прокладывающими сразу двупутные тоннели, а станции юго-запада и юга связали однопутные тоннели, — отметил Бочкарев.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что на западе БКЛ проходку тоннелей осуществляли «Лилия» и «Надежда», диаметр которых достигает десяти метров, а также шестиметровые щиты.

— Тоннелепроходка на данных участках осуществлялась в сложных гидрогеологических условиях, ТПМК прошли под жилой застройкой и ключевыми дорожными трассами ряда районов столицы, а также железнодорожными путями, без инцидентов и происшествий, — подчеркнул Юрий Кравцов.

В четверг, 16 сентября, Андрей Бочкарев рассказал, что запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции от «Аминьевская» до станции «Проспект Вернадского» значительно снизит нагрузку на действующие остановочные пункты и улично-дорожную сеть в Западном административном округе (ЗАО) города.

Также 16 сентября, мэр столицы Сергей Собянин объявил об окончании строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» БКЛ Московского метрополитена. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.