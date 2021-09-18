Экономист оценил обвинения Европы в адрес «Газпрома»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Компания «Газпром» выполняет все обязательства, которые должна, поэтому обвинения в ее адрес со стороны европейских стран имеют политические мотивы. Об этом рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, по первому типу долгосрочных компаний Газпром выполняет все свои обязательства, так как в обратном случае на компанию могут подать в суд.

При этом поставки в рамках обычного рынка Газпром может выполнять на личное усмотрение.

— Кроме того, «Газпром» не является монополистом, у него нет силы влиять на международный рынок и цены на газ. Поэтому все эти поползновения подать в суд имеют чисто политическую природу и ничего общего с экономикой не имеют, — уточнил Пикин.

Он добавил, что цены на газ на мировом рынке не могут повлиять на внутренний российский рынок, так как он работает «четко по тарифам», передает «Радио 1».

В среду, 15 сентября, цена на голубое топливо достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара. В этот же день сообщалось о росте цен до 850 долларов за такой же объем. Однако позднее цены резко опустились.

По мнению аналитиков «ВТБ Капитала», повышение цен было вызвано активным спросом на газ на фоне низкой загрузки хранилищ, а также сокращением объемов генерируемой электрической энергии в периоды безветренной погоды.

15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запуск российского газопровода «Северный поток — 2» может стабилизировать стремительно повышающиеся в Европе цены на голубое топливо. При этом данный рост никак не повлияет на его стоимость для россиян.