Явка на онлайн-голосование в Москве составила 80 процентов

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Явка на электронное голосование в Москве составляет 80 процентов. Об этом рассказал в субботу, 18 сентября, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

При этом явка по бумажному голосованию в столице, по данным на 15:00, превысила 25 процентов.

— По электронному голосованию у нас явка 80 процентов уже, это соответственно 1 миллион 600 тысяч. Думаю, что мы идем к концу дня сегодня на 1 миллион 750 тысяч, — отметил Венедиктов.

Он пояснил, что в воскресенье, 19 сентября, по предварительным данным, традиционное голосование будет равно электронному голосованию, пишет агентство городских новостей «Москва».

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.