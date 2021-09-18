Эксперт назвал причины роста цен на газ в Европе

Фото: pixabay.com

Цены на газ в Европе выросли из-за спекуляций и увеличения денежной эмиссии в мире. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

— Для третьего квартала года такие цены являются аномалией. Они бывают только тогда, когда газа не хватает. Например, в мороз. Труба одинакова по размеру что зимой, что летом, но если потребление из-за морозов возрастает, а газ не доходит до потребителей, тогда он растет в цене и одновременно снижается газовое потребление, — рассказал он изданию «Экономика сегодня».

По его словам, недостатка газа в регионе нет — есть его снижение в подземных хранилищах газа (ПХГ), на котором спекулируют.

Эксперт также уверен, что рост цен на голубое топливо вызван значительным увеличением выпуска необеспеченных денег.

— Выпуск денег превысил все рекорды за историю человечества. Такое безумное эмитирование денег не требует затрат благодаря цифровым технологиям – на кнопку нажал, и триллион долларов появился. Сначала эти деньги пришли на фондовый рынок, а теперь сыграли на сырьевом – дорожает не только газ, но и металлы, уголь и другие товары, — сообщил Правосудов.

Он уверен, что подобный «пузырь»рано или поздно сдуется, а за ним и упадут цены. При этом не ожидается их резкого обвала. Темпы снижения будут зависеть от климата зимой — холодной она окажется, или нет.

16 сентября сообщалось, что цена на газ в Европе снизилась после рекордных показателей. Топливо торговалось по цене около 781,5 доллара за одну тысячу кубометров.

В среду, 15 сентября, цена на голубое топливо достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара.

В этот же день сообщалось о росте цен до 850 долларов за такой же объем.