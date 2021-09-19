Андрей Бочкарев сообщил, что более 50 инженерных систем обеспечивают работу каждой станции БКЛ
Надлежащее функционирование каждой новой станции метро строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро обеспечивают более 50 инженерных систем. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На каждой станции, вводимой в эксплуатацию на Большом кольце подземки в 2021 году, смонтировано порядка 55 инженерных систем, которые в полной мере обеспечивают интеграцию новых станций друг с другом и объектами действующего метрополитена, поддерживают функционирование станционных комплексов и надлежащий уровень транспортной безопасности для пассажиров и персонала служб метро, — рассказал он.
По его словам, на 10 станциях юга, юго-запада и запада БКЛ смонтировано около 208 тысяч единиц различного оборудования. Между собой интегрируются различные системы связи — от диспетчерской и до транспортной безопасности.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что для работы новых станций специалисты проложили более 223 тысяч метров трубопровода, 61,5 тысячи метров воздуховодов, и более 6 тысяч километров кабеля.
— Для обеспечения бесперебойной работы инженерных систем на каждой из новых станций строители монтируют до 600 километров кабеля, из которых, в случае формирования пересадочных узлов со станциями радиальных линий метро, порядка 20 процентов уходит на системы интеграции с объектами действующего метрополитена, — сообщил он.
При этом все работы проводятся только в ночное время — из-за этого возникают сложности, потому что только от момента снятия контактного рельса до подачи напряжения и приема пассажиров проходит два с половиной часа, резюмировал Кравцов.
16 сентября мэр столицы Сергей Собянин объявил об окончании строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» БКЛ Московского метрополитена. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.