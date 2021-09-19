Андрей Бочкарев сообщил, что более 50 инженерных систем обеспечивают работу каждой станции БКЛ

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Надлежащее функционирование каждой новой станции метро строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро обеспечивают более 50 инженерных систем. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На каждой станции, вводимой в эксплуатацию на Большом кольце подземки в 2021 году, смонтировано порядка 55 инженерных систем, которые в полной мере обеспечивают интеграцию новых станций друг с другом и объектами действующего метрополитена, поддерживают функционирование станционных комплексов и надлежащий уровень транспортной безопасности для пассажиров и персонала служб метро, — рассказал он.

По его словам, на 10 станциях юга, юго-запада и запада БКЛ смонтировано около 208 тысяч единиц различного оборудования. Между собой интегрируются различные системы связи — от диспетчерской и до транспортной безопасности.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что для работы новых станций специалисты проложили более 223 тысяч метров трубопровода, 61,5 тысячи метров воздуховодов, и более 6 тысяч километров кабеля.

— Для обеспечения бесперебойной работы инженерных систем на каждой из новых станций строители монтируют до 600 километров кабеля, из которых, в случае формирования пересадочных узлов со станциями радиальных линий метро, порядка 20 процентов уходит на системы интеграции с объектами действующего метрополитена, — сообщил он.

При этом все работы проводятся только в ночное время — из-за этого возникают сложности, потому что только от момента снятия контактного рельса до подачи напряжения и приема пассажиров проходит два с половиной часа, резюмировал Кравцов.

16 сентября мэр столицы Сергей Собянин объявил об окончании строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» БКЛ Московского метрополитена. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.