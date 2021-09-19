Эксперт по коммуникации назвал девять способов определить лжеца

кадр из сериала «Обмани меня»

Эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова назвала основные признаки, по которым можно определить, что собеседник говорит неправду.

Она предупредила, что не стоит подозревать человека в неправде лишь по одному движению или случайному слову. Нужно оценивать поведение человека в комплексе.

По словам специалиста, в первую очередь обман выдают признаки стресса у собеседника, которые обычно ему не свойственны.

Пешенькова перечислила поведенческие особенности обманщика. К ним относятся покраснение или побледнение кожного покрова, блуждающий взгляд, снижение или увеличение дыхательной активности, облизывание, прикосновения к себе, жесты самоуспокоения, к которым относится поглаживание себя, ковыряние или стремление взять в руки какой-либо мелкий предмет, например, ручку или ключ от машины.

— Если мы это видим, то понимаем, что, скорее всего, человек испытывает стресс при обсуждении вопроса. Но почему? Пока непонятно. Для этого нужно будет задавать дополнительные вопросы и, если человек все больше будет начинать испытывать стресс и также выдавать некоторые реакции не соответствия (например, он отвечает «Да», но лицо говорит: «Нет»), то это один из факторов, который нам пригодится, — приводит слова эксперта Пятый канал.

Специалист предупредила, что оценивать поведение человека можно лишь после длительного диалога. Так вероятность ошибиться в предположении, что собеседник в данный момент неискренен, будет ниже.

Эмоции являются одним из важнейших компонентов, добавляющих жизни разные оттенки. Об их значимости и способах работы с ними рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.