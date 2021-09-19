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Более 300 человек получили знак «Почетный донор Москвы» в этом году

Анастасия Колоскова

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Более 300 человек получили знак «Почетный донор Москвы» в этом году
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

С начала 2021 года уже 322 человека получили звание «Почетный донор Москвы». Об этом рассказала главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова.

— С каждым годом все больше доноров получают этот статус, что свидетельствует об осознанном отношении к донорству, стремлении москвичей безвозмездно сдавать кровь на регулярной основе, чтобы помогать врачам московских стационаров спасать жизни. Уже более десяти лет правительство Москвы активно поощряет вклад горожан в развитие донорского движения с помощью мер социальной поддержки, — рассказала Майорова.

Она отметила, что всего с 2008 года звание «Почетный донор Москвы» получили более 3100 человек.

Почетные доноры Москвы награждаются нагрудным знаком и удостоверением. Они также получают право на ряд мер социальной поддержки, к которым относится бесплатный проезд в городском транспорте, скидку на коммунальные услуги и лекарства, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре стало известно, что в столичных отделениях переливания крови начали принимать плазму доноров, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт». Ее также будут использовать в лечении пациентов с коронавирусом в стационарах.

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