Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела

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Доклад Европарламента о новой политике в отношении России представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела государства, который можно будет цитировать в учебниках. Такое мнение выразил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.

— Вмешательство в избирательный процесс, вмешательство в политическую жизнь и, помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее, — заявил Чижов.

Политик убежден, что доклад был специально подготовлен к выборам в Государственную думу, так как к нему не получилось бы привлечь нужно внимание на следующей сессии ЕП через месяц.

Чижов отметил, что в Брюсселе плохо знают российский народ, если считают, подобные резолюции могут подтолкнуть его к протестам или как-то по-другому раскачать ситуацию в государстве.

— Наши сограждане — достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы. Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти «путь к свету», — приводит слова постпреда РИА Новости.

Политик выразил уверенность, что многие жители России воспримут «такое надменное отношение» как «оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно».

По словам Чижова, доклад содержит фактологические ошибки и откровенные глупости. Он привет в пример, что в документе Россию обвинили в развале системы контроля над вооружениями, будто бы она сама стала инициатором разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности и выхода из Договора по открытому небу.

16 сентября Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором он призывает власти стран Евросоюза пересмотреть отношения с Российской Федерацией. В документе содержится рекомендация для властей ЕС «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ».

В качестве фундамента для нового вектора развития отношений РФ с Европой предлагается использовать изложенные в докладе принципы. В частности, Кубилюс предлагает Европе «противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством российской власти в дела Евросоюза, а также вести выборочный диалог с администрацией президента РФ». В докладе также числится пункт о том, что Европа «должна быть готова не признать итоги выборов в Госдуму».

Позднее в Кремле прокомментировали доклад Европарламента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что он вызывает сожаление.