Политологи отметили отсутствие реальных нарушений на выборах в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Критика дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является необоснованной, реальных нарушений в его работе зафиксировано не было. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в воскресенье, 19 сентября.

— Электронное голосование, мне кажется, не подозревается большим количеством народа в каких-то нарушениях. Те замечания и та критика в адрес дистанционного электронного голосования, которые звучали, они звучали и раньше, — рассказал эксперт.

Чеснаков добавил, что в системе нет каких-либо реальных доказательств или случаев нарушения. Большое число регистраций в ДЭГ, по его словам, показало противникам процесса, что это большая процедура.

После этого, как уточнил специалист, те не стали признаваться в ошибках и приступили к критике. Он также подчеркнул, что «какого-то всплеска» и большого количества нарушений в ходе выборов не замечено. Голосование в этом году, как заключил Чеснаков, проходит свободно, чисто и открыто.

Кроме того, в Общественной палате Москвы рассказали, что второй день голосования в столице прошел в спокойном режиме. Так, в Мосгоризбирком не поступило ни одной просьбы по аннулированию урн от Общественного штаба по наблюдению за выборами.

За ходом голосования следят 16 тысяч наблюдателей. Они круглосуточно наблюдают за происходящим и проверяют все сообщения о возможных нарушениях, подчеркнули в палате.

Для наблюдателей на участках доступно приложение «Мобильный наблюдатель». Они могут мгновенно сообщить с помощью него о нетипичных ситуациях на участках, отмечает агентство городских новостей «Москва».

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла 90 процентов. При этом общая явка в Москве на 10:00 составила 36,37 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.