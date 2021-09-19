Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО

Появились подробности убийства «Моссадом» иранского физика-ядерщика

Иван Юминов

В мире
Появились подробности убийства «Моссадом» иранского физика-ядерщика
Фото: Pixabay

Разведывательная служба Израиля «Моссад» убила в 2020 году иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с помощью высокотехнологичного роботизированного пулемета. Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 19 сентября.

Устройство было способно делать до 600 выстрелов в минуту. Специалисты оснастили его искусственным интеллектом и несколькими камерами.

Робот вместе с бельгийским пулеметом FN MAG весил около тонны, поэтому «Моссад» доставил его в Иран по частям и собрал на месте. После этого устройство поместили в кузов пикапа, начиненного взрывчаткой.

Так спецслужба намеревалась скрыть улики после убийства. Однако взрывом не удалось уничтожить робота, что позволило Тегерану подтвердить версию о дистанционном убийстве, отмечается на сайте газеты.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире ИА «НСН», что убийство Фахризадезадержало развитие иранской ядерной программы.

Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года. На тот момент он также занимал пост заместителя министра обороны страны.

Его доставили в больницу после нападения, но врачи не сумели спасти ученого. Минобороны Ирана тогда назвало случившееся терактом.

6 декабря 2020 года Тегеран подтвердил, что Фахризаде убили из оружия, управлявшегося со спутника. По данным СМИ, 27 ноября Фахризаде и его супруга выехали из города Ростамкола в провинции Мазендеран в сторону населенного пункта Абсард в сопровождении трех машин из службы его охраны.

Двигавшийся впереди автомобиль охраны оторвался для проверки обстановки. В этот момент Фахризаде отвлекся на звуки попадания пуль в машину. Cтрельба велась из оружия, которое управлялось дистанционно. Он принял эти звуки за проблемы с двигателем.

Фахризаде вышел из автомобиля, затем из машины Nissan по нему начали стрелять из автоматического оружия, управлявшегося дистанционно. Автомобиль стоял в 150 метрах от машины Фахризаде.

Две пули попали в бок, а одна — в спину. Фахризаде укрыл телохранитель, в которого также попало несколько пуль. После этого автомобиль взорвался.

Читайте также:
убийствоИзраильИран
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте