Появились подробности убийства «Моссадом» иранского физика-ядерщика

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Разведывательная служба Израиля «Моссад» убила в 2020 году иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с помощью высокотехнологичного роботизированного пулемета. Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 19 сентября.

Устройство было способно делать до 600 выстрелов в минуту. Специалисты оснастили его искусственным интеллектом и несколькими камерами.

Робот вместе с бельгийским пулеметом FN MAG весил около тонны, поэтому «Моссад» доставил его в Иран по частям и собрал на месте. После этого устройство поместили в кузов пикапа, начиненного взрывчаткой.

Так спецслужба намеревалась скрыть улики после убийства. Однако взрывом не удалось уничтожить робота, что позволило Тегерану подтвердить версию о дистанционном убийстве, отмечается на сайте газеты.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире ИА «НСН», что убийство Фахризадезадержало развитие иранской ядерной программы.

Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года. На тот момент он также занимал пост заместителя министра обороны страны.

Его доставили в больницу после нападения, но врачи не сумели спасти ученого. Минобороны Ирана тогда назвало случившееся терактом.

6 декабря 2020 года Тегеран подтвердил, что Фахризаде убили из оружия, управлявшегося со спутника. По данным СМИ, 27 ноября Фахризаде и его супруга выехали из города Ростамкола в провинции Мазендеран в сторону населенного пункта Абсард в сопровождении трех машин из службы его охраны.

Двигавшийся впереди автомобиль охраны оторвался для проверки обстановки. В этот момент Фахризаде отвлекся на звуки попадания пуль в машину. Cтрельба велась из оружия, которое управлялось дистанционно. Он принял эти звуки за проблемы с двигателем.

Фахризаде вышел из автомобиля, затем из машины Nissan по нему начали стрелять из автоматического оружия, управлявшегося дистанционно. Автомобиль стоял в 150 метрах от машины Фахризаде.

Две пули попали в бок, а одна — в спину. Фахризаде укрыл телохранитель, в которого также попало несколько пуль. После этого автомобиль взорвался.