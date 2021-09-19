Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму закрылись в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Участки избирательной комиссии (УИК) для голосования на выборах в Государственную думу восьмого созыва закрылись в столице в 20:00 в воскресенье, 19 сентября.

В настоящий момент члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов, передает Telegram-канал «Агентство «Москва».

Также участки закрылись и в Подмосковье, передает РИАМО.

Ранее на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сообщили, что явка на онлайн-голосование в ходе проведения выборов в Государственную думу составила 96 процентов.

Таким образом, по одномандатному избирательному округу уже проголосовали 1 934 271, а по федеральному избирательному округу — 1 934 411.

Пр этом в пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что последний розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования пройдет 20 сентября с 09:00 до 10:00.

В воскресенье, 19 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что все предпринятые меры обеспечат штатный процесс подсчета голосов в ходе проведения выборов в Государственную думу.

По ее словам, в ночь с 19 на 20 сентября члены избирательных комиссий будут работать под камерами из-за массовых провокаций и бессмысленных обращений.