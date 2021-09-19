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Движение транспорта ограничат на Люблинской улице с 29 сентября по 27 октября

Виктория Сикерина

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Движение транспорта ограничат на Люблинской улице с 29 сентября по 27 октября
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Люблинская улица Карта всех событий

Транспортное движение ограничат с 29 сентября по 27 октября текущего года на Люблинской улице на юго-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В ведомстве отметили, что ограничения на данном участке введут из-за проведения здесь инженерных работ.

— Ограничение движения введут в связи с проведением инженерных работ на улице Люблинской, — заявили в информационном центре.

В транспортном комплексе добавили, что с 29 сентября по 27 октября 2021 года круглосуточно будет действовать ограничение на Люблинской улице в районе владения 109/1.

Здесь сохранят одну полосу для движения наземного общественного транспорта и одну полосу для проезда других машин, передает официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 19 сентября, в информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что на улице Мценской ограничат движение с 28 сентября по 29 декабря.

На участке специалисты тоже проведут инженерные работы. Ограничения введут возле домов № 16 и № 22.

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