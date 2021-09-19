Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт объяснила, как при первой встрече раскрыть склонного к изменам человека

Юлия Курганова

Общество
Эксперт объяснила, как при первой встрече раскрыть склонного к изменам человека
кадр из фильма «Безумное свидание»

Сексолог и судебно-психиатрический эксперт Анна Амбарцумян сообщила, какие признаки могут выдать человека, для которого измены в отношениях являются нормой.

Она отметила, что зачастую, когда люди знакомятся друг с другом в соответствующих приложениях, им неизвестно, чего можно ожидать от собеседника. Фото в интернете и общение по телефону редко могут выдать истинные мотивы и цели знакомства у того или иного человека. Все карты раскроются во время первой встречи, если обращать внимание на правильные вещи.

Эксперт рассказала, что свободолюбивые мужчины и женщины ведут себя одинаково. У них, как правило, есть две крайности. Первая заключается в том, что человек с первых минут знакомства начинает утверждать, что измены в отношениях являются неизбежностью. Такие люди часто заявляют, что физическая измена таковой не считается. Они также часто высказываются о том, что свободные отношения — истинное удовольствие, которое не дано познать людям, сосредоточенным только друг на друге.

Вторая крайность заключается в том, что потенциальные изменники постоянно подчеркивают свою неспособность изменять. Особенно следует обратить внимание, когда это происходит в неуместный момент или постоянно. Они специально выводят на разговор о неверности и яро подчеркивают, что это — плохо. Еще такие люди постоянно интересуются, ведете ли вы переписку с другими мужчинами или женщинами. Они позволяют себе вести такие расспросы и ревнуют, даже если с момента знакомства прошло очень мало времени.

Также стоит обратить внимание на взгляд человека. Если вы заметили, что у него или нее бегают глаза и концентрируются на других женщинах или мужчинах, то это еще один признак человека, который приемлет измены. Взгляд способен выдать, что новый знакомый или знакомая находятся в постоянном поиске. Этот человек не сможет быть верным, так как крайне свободолюбив, и вряд ли сможет измениться, передает Пятый канал.

Ученые выявили ген, заставляющий людей изменять. Британские ученые из Оксфордского университета в ходе проведенного исследования нашли причину, по которой некоторые люди склонны к изменам.

Читайте также:
признакисексологияизмена
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте