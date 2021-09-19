Эксперт объяснила, как при первой встрече раскрыть склонного к изменам человека

кадр из фильма «Безумное свидание»

Сексолог и судебно-психиатрический эксперт Анна Амбарцумян сообщила, какие признаки могут выдать человека, для которого измены в отношениях являются нормой.

Она отметила, что зачастую, когда люди знакомятся друг с другом в соответствующих приложениях, им неизвестно, чего можно ожидать от собеседника. Фото в интернете и общение по телефону редко могут выдать истинные мотивы и цели знакомства у того или иного человека. Все карты раскроются во время первой встречи, если обращать внимание на правильные вещи.

Эксперт рассказала, что свободолюбивые мужчины и женщины ведут себя одинаково. У них, как правило, есть две крайности. Первая заключается в том, что человек с первых минут знакомства начинает утверждать, что измены в отношениях являются неизбежностью. Такие люди часто заявляют, что физическая измена таковой не считается. Они также часто высказываются о том, что свободные отношения — истинное удовольствие, которое не дано познать людям, сосредоточенным только друг на друге.

Вторая крайность заключается в том, что потенциальные изменники постоянно подчеркивают свою неспособность изменять. Особенно следует обратить внимание, когда это происходит в неуместный момент или постоянно. Они специально выводят на разговор о неверности и яро подчеркивают, что это — плохо. Еще такие люди постоянно интересуются, ведете ли вы переписку с другими мужчинами или женщинами. Они позволяют себе вести такие расспросы и ревнуют, даже если с момента знакомства прошло очень мало времени.

Также стоит обратить внимание на взгляд человека. Если вы заметили, что у него или нее бегают глаза и концентрируются на других женщинах или мужчинах, то это еще один признак человека, который приемлет измены. Взгляд способен выдать, что новый знакомый или знакомая находятся в постоянном поиске. Этот человек не сможет быть верным, так как крайне свободолюбив, и вряд ли сможет измениться, передает Пятый канал.

Ученые выявили ген, заставляющий людей изменять. Британские ученые из Оксфордского университета в ходе проведенного исследования нашли причину, по которой некоторые люди склонны к изменам.