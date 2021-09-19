Рамзан Кадыров набрал свыше 98 процентов голосов на выборах главы Чечни

Фото: Администрация президента РФ

Действующий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на выборах главы региона пока лидирует с результатом 98,54 процента. Об этом сообщили в информационном отделе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

В ведомстве отметили, что пока здесь обработали 0,2 процента избирательных бюллетеней.

При этом на втором месте расположился Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия — За правду», набрав 1,22 процента, а на третьем — Халид Накаев от КПРФ с результатом 0,24 процента, передает ТАСС.

Также в ЦИК РФ заявили, что вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой, представляющий партию «Единая Россия», пока лидирует в Люблинском округе Москвы на выборах по одномандатному округу с результатом 30,77 процента.

Однако в округе обработали 0,85 процента протоколов участков избирательных комиссий (УИК).

Телеведущий Анатолий Вассерман, представляющий правящую фракцию «Единая Россия», тоже стал лидером на выборах депутатов в Госдуму России по результатам голосования в одномандатном Преображенском округе Москвы.

Он набрал 37,5 процента голосов.