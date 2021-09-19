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Татьяна Буцкая стала лидером на выборах в Госдуму в Перовском округе столицы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Татьяна Буцкая стала лидером на выборах в Госдуму в Перовском округе столицы
Фото: Ирина Уварова / Вечерняя Москва

Руководитель «Совета матерей» Татьяна Буцкая, кандидат от партии «Единая Россия», в настоящий момент лидирует на выборах депутатов в Государственную думу РФ в Перовском округе Москвы. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В ведомстве отметили, что, по последним данным, в одномандатном округе обработали 0,81 процента бюллетеней избирателей.

Таким образом, Татьяна Буцкая набрала 28,92 процента голосов, передает РИА Новости.

При этом и многие другие кандидаты фракции лидируют в разных округах Москвы. Например, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой стал лидером в Люблинском округе Москвы на выборах по одномандатному округу с результатом 30,77 процента.

Также телеведущий Анатолий Вассерман набрал большинство голосов на выборах депутатов в Госдуму России по результатам голосования в одномандатном Преображенском округе Москвы.

Его результат составил 37,5 процента.

В воскресенье, 19 сентября, в ЦИК РФ заявили, что правящая партия «Единая Россия», по предварительным подсчетам, получила простое большинство голосов избирателей на выборах в Государственную думу РФ.

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