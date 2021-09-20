Россиянам без суда спишут долги на 1,6 миллиарда рублей

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Долги российских граждан более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Так, за первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из них по пяти тысячам инициировали процедуру внесудебного банкротства. Она полностью завершилась в отношении 2,5 тысячи россиян.

Торосов отметил, что в настоящее время специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Так, в ближайшее время россияне смогут подать заявку онлайн через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект разработали в Минэкономразвития. В документе предлагается внести несколько изменений в механизм внесудебного банкротства. В частности, скорректировать сумму долга до одного миллиона рублей, передает издание «Известия».

Нейропсихолог рассказала, кому опасно брать кредит. Отношение человека к долгу напрямую зависит от того, какие установки преобладают в его подсознании и на уровне сознания. Тем россиянам, кто не привык быть в должниках и в такой ситуации ощущает себя беспомощным, не стоит брать кредиты. Им, скорее всего, просто не хватит энергии на то, чтобы зарабатывать больше.