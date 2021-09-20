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Эксперты перечислили лучшие для здоровья виды спорта

Юлия Курганова

Общество
Эксперты перечислили лучшие для здоровья виды спорта
Фото: Pixabay

Опрошенные эксперты сервиса «СберУслуги» подчеркнули, что регулярная физическая нагрузка помогает человеку дольше оставаться здоровым. Так, многие виды спорта позволяют поддерживать организм в хорошей форме.

Эксперты назвали виды спорта, которые оказывают положительное влияние на организм. Среди них оказались йога, танцы, бег, пешие прогулки и растяжка.

Так, регулярные занятия йогой укрепляют сердце и улучшают кровообращение. Подобная расслабляющая вечерняя практика помогает человеку настроиться на сон и улучшает его качество. Здоровье также укрепляют танцы, они делают тело сильнее, улучшают мышечную функцию и способствуют развитию гибкости и балансу.

— Кроме того, танцы положительно влияют на когнитивные способности и даже улучшают память, — отметили специалисты.

На работу легких и сердечно-сосудистой системы положительно влияет бег. Такие занятия являются эффективным способом для борьбы с депрессией и стрессом. Так же как и пешие прогулки. Эксперты подчеркнули, что они служат самым простым способом для того, чтобы уменьшить лишний вес. Кроме этого, они позволяют снизить тягу к сладкому и предотвращают образование артрита.

Специалисты отметили, что очень часто люди занимаются растяжкой только перед бегом и выполнением других физических упражнений. Между тем растяжка может стать самостоятельной спортивной активностью. Так, ежедневная практика позволяет мышцам оставаться гибкими и сильными и помогает человеку справиться с мышечным напряжением, сообщает агентство «Прайм».

Тренер назвала пять причин, почему не нужно качать пресс. Некоторым людям кажется, что качание пресса — основная активность, к которой стоит прибегать ради того, чтобы получить плоский живот и «кубики» на нем. На самом деле все эти попытки малоэффективны и даже в каком-то плане бесполезны.

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