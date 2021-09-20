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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Россия увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта, а также в Венгрию, Катар и Казахстан с 21 сентября. Кроме того, в частности, увеличивается число вылетов из Санкт-Петербурга в Будапешт с 2 до 4 в неделю, а из Москвы в Нур-Султан — с 3 до 7 рейсов. Полеты по маршруту Сочи — Доха будут совершаться с частотой один рейс в неделю.

А Финляндия откроет с 1 октября выдачу виз для россиян, отправляющихся в деловую поездку, а также для обладателей просроченных мультивиз. Истекшая многократная шенгенская виза при этом должна быть выдана Финляндией на срок не менее двух лет, подчеркнул дипломат. Заявления, по его словам, будут приниматься от всех лиц, а прием будет осуществляться по предварительной записи.

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