Тело актера из «Служебного романа» Игоря Бучко обнаружили в московской квартире

кадр из фильма «Россия молодая»

Скончался актер, звезда фильма «Россия молодая» Игорь Бучко, он также снимался в эпизоде в знаменитой картине «Служебный роман». Его тело обнаружили в московской квартире.

На трупный запах пожаловались соседи артиста. При этом на звонки за закрытой дверью никто не отвечал. В результате на место происшествия вызвали сотрудников полиции. После вскрытия двери они нашли тело Бучко. Известно, что жена знаменитости в это время находилась в Тверской области.

Обстоятельства и причина смерти актера устанавливаются, передает Пятый канал.

СПРАВКА «ВМ»

Игорь Бучко — российский и советский актер, сыгравший в десятках известных фильмах. Наиболее известные из них — «Служебный роман», «Вечный зов», «Человек — невидимка», «Россия молодая» и «Трактир на Пятницкой».