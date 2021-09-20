Грузовик и легковая машина столкнулись на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 25-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 25-го километра МКАД произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные городские службы города.

В ведомственном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что движение транспорта не затруднено.

20 сентября на территории столичного района Аэропорт, на севере Москвы, машина наехала на мачту городского освещения. Авария произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 44.