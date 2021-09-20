Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Грузовик и легковая машина столкнулись на МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Грузовик и легковая машина столкнулись на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 25-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 25-го километра МКАД произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные городские службы города.

В ведомственном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что движение транспорта не затруднено.

20 сентября на территории столичного района Аэропорт, на севере Москвы, машина наехала на мачту городского освещения. Авария произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 44.

Читайте также:
ДТПМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте