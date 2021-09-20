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Названы обладатели «Эмми» за лучшие роли в драматическом сериале

Юлия Курганова

Общество
Названы обладатели «Эмми» за лучшие роли в драматическом сериале
кадр из сериала «Корона»

Актеры Оливия Колман и Джош О'Коннор получили премии «Эмми» за лучшие женскую и мужскую роли в драматическом сериале «Корона». Трансляцию 73-й церемонии вручения награды академии телевидения Соединенных Штатов ведет телеканал CBS.

В номинации «лучшая актриса в драматическом сериале» также были представлены Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»), Узо Адуба («Пациенты»), Эмма Коррин («Корона») и Эмджей Родригес («Поза»).

Конкуренцию О'Коннору составляли актеры Мэттью Риз («Перри Мэйсон»), Билли Портер («Поза»), Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны») и Стерлинг К. Браун («Это мы»), передает РИА Новости.

«Эмми» вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук, она считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют почти 23 тысячи членов академии.

Семь статуэток «Эмми» 12 сентября завоевал популярный мини-сериал «Ход королевы». Церемония вручения прошла в США. Creative Arts Emmy Awards — это «техническая» разновидность известной премии. Наградами в числе прочих были отмечены операторская работа, грим, прически и работа художника-постановщика.

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