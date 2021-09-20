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Жителям столицы рассказали, что означает статус «московского врача»

Виктория Сикерина

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Жителям столицы рассказали, что означает статус «московского врача»
Фото: Pixabay

Профессионализм и квалификация — главные преимущества статуса «московского врача», проекта департамента здравоохранения. В настоящий момент таких медиков в Москве более полутора тысяч. Их представителями могут стать профессионалы из 29 медицинских направлений. Отмечается, что в конце августа 2021 года статус «московский врач» обрели еще 108 медиков из столицы.

Чтобы стать обладателем такого статуса, следует иметь действующий сертификат медика и не менее пяти лет опыта работы. После этого претендентам предлагают подать документы, добровольно пройти оценочные испытания, получить оценку портфолио и в результате свидетельство о новом статусе. Такой сертификат будет действовать в течение пяти лет, после чего его необходимо снова подтвердить.

— Проверка состоит из трех больших этапов. Первый — тестовые задания. Там есть общие вопросы, но подавляющее большинство касается специальности экзаменуемого. Второй — проверка практических навыков, это станции, на которых специалист должен показать те или иные медицинские манипуляции. Третий этап — ситуационная задача, когда врач демонстрирует навыки клинического мышления, то есть лечит не болезнь, а человека, — рассказал главный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

По его словам, на последнем испытании потенциальный «московский врач» должен не только поставить диагноз, но и обосновать его, и составить план лечения.

Например, Маргарита Мазуркевич, заведующая отделением ультразвуковой диагностики филиала городской клинической больницы № 52, решила получить такое звание. По ее словам, для сдачи дисциплин ей потребовалось длительно готовиться, изучать последние приказы и клинические рекомендации, несколько раз проходить тестирования.

— Самое меньшее, за что волновались, — практические задачи, ведь это то, что мы делаем фактически каждый день. Честно говоря, все получили удовольствие, потому что все-таки решились пройти проверку, — отметила медик.

На официальном сайте мэра Москвы заведующий родовым отделением государственной клинической больницы № 29 имени Баумана Сергей Иванов добавил, что каждый медицинский специалист в Москве должен стремиться к повышению квалификации, а значит, к получению статуса «московского врача».

В воскресенье, 19 сентября, на сайте мэра столицы сообщили, что начала 2021 года уже 322 человека получили звание «Почетный донор Москвы». При этом с 2008 года звание «Почетный донор Москвы» получили более 3100 человек.

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