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Московские медики за сутки вылечили от коронавируса 1223 пациента

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские медики за сутки вылечили от коронавируса 1223 пациента
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие 24 часа полностью вылечили от коронавирусной инфекции 1223 пациента. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом за весь период пандемии в городе полностью выздоровели от коронавируса 1 474 697 человек.

Московские медики за сутки вылечили от коронавируса 1223 пациентаФото: Оперштаб

При этом за последние сутки в столице обнаружили 2469 новых случаев коронавируса. Среди них 554 человека госпитализировали в медицинские учреждения города. К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в настоящий момент подключены 263 пациента.

Также за минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 48 москвичей.

В понедельник, 20 сентября, в оперштабе сообщили, что за последние сутки в 85 регионах России выявили 19 744 новых случая заболевания COVID-19. При этом 11 992 пациента полностью выздоровели от коронавируса.

19 сентября основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце января 2022 года. Об этом свидетельствует средняя продолжительность вспышек болезни.

В конце августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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