Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики рассказали жителям столицы об ухудшении погодных условий в регионе. О надвигающейся непогоде в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ближайшее время и до 10:00 21 сентября в городе ожидаются сильный ветер со скоростью порывов до 17 метров в секунду и осадки, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшее время в столичном регионе сохранится дождливая погода с порывами ветра. По его мнению, в понедельник и вторник, 20 и 21 сентября, возможны сильные дожди с количеством осадков до четверти месячной нормы в Московской области.

При этом лишь к выходным дождь будет небольшим, а температура воздуха повысится до плюс 12–13 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что сильный дождь и порывы ветра в Москве и области наблюдаются из-за того, что на севере европейской части страны образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон.