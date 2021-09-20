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Месси не стал праздновать с болельщиками победу ПСЖ в матче с «Лионом»

Полина Долганова

Спорт
Месси не стал праздновать с болельщиками победу ПСЖ в матче с «Лионом»
Фото: instagram.com/leomessi

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси воздержался от празднования победы с болельщиками в матче против «Лиона».

После игры, которая состоялась на арене «Парк де Пренс» в Париже, спортсмены победившей команды подошли к фанатской трибуне, чтобы отпраздновать победу вместе с болельщиками ПСЖ. Аргентинский футболист в свою очередь покинул поле и пошел в раздевалку.

Команда «Пари Сен-Жермен» обыграла клуб «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции по футболу в понедельник, 20 сентября.

Матч на поле ПСЖ завершился со счетом 2:1. У гостей гол забил Лукас Пакета (53-я минута), парижанам помог отыграться мяч Неймара да Силвы Сантоса Жуниорса — пенальти (65-я минута), а Мауро Икарди забил победный гол (90+2).

Нападающий Лионель Месси был заменен в середине второго тайма — на 76-й минуте.

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить Лионеля Месси в матче против «Лиона». По словам специалиста, все решения он принимает в пользу команды. Он также исключил вероятность конфликта с Мессии, потому как аргентинец лично сказал ему, что «все в порядке».

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