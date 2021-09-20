Две новостройки на юго-востоке столицы передадут под заселение до конца года

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Юных Ленинцев, 117к1с1 Карта всех событий

Заселение новых домов по реновации жилищного фонда Москвы в районе Кузьминки запланировано до конца текущего года. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Дома, построенные по программе реновации, находятся в районе Кузьминки на улице Юных Ленинцев, дом 117 и дом 99/1. Новое жилье намечено предоставить более 500 семьям, — отметил глава ведомства.

Всего в данном районе в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) столицы переселению и сносу подлежат 287 многоэтажек. Их общая площадь составляет свыше одного миллиона квадратных метров. В этих домах проживают около 64,2 тысячи москвичей.

Специалисты подобрали в Кузьминках 19 стартовых площадок для строительства жилья в целях организации волнового переселения жильцов по реновации. В настоящий момент переселение в шесть новостроек уже началось. При этом три дома ввели в эксплуатацию, а еще 10 многоэтажек находятся в стадии строительства и проектирования.

В четверг, 16 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 3,5 тысячи квартир в семи округах города передадут под заселение по программе реновации до конца сентября.