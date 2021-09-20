Политолог заявил о триумфе дистанционного электронного голосования

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) помогла избирателям реализовать свои гражданские и политические права. В понедельник, 20 сентября, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о триумфе проведения выборов в онлайн-формате.

По его мнению, электронное голосование необходимо масштабировать в другие регионы России.

— Этому способствовало голосование первых лиц: президент, мэр Москвы, премьер-министр — все проголосовали дистанционно. Тем самым мотивируя избирателей, демонстрируя свое отношение к этому институту и показывая, насколько это важно. Это сыграло свою позитивную роль и повысило доверие к этому институту, — отметил Чеснаков.

Также он добавил, что провести выборы в Государственную думу в течение трех дней было хорошим решением, которое позволило каждому гражданину выбрать удобное время для голосования. Помимо этого, комфорту избирателей поспособствовала сама система ДЭГ.

По данным официального сайта дистанционного электронного голосования, итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента.

После окончания процедуры голосования министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что систему дистанционного электронного голосования планируют масштабировать на все российские регионы.