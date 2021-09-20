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Очистку и углубление акваторий 32 столичных причалов завершили в Москве

Виктория Сикерина

Город
Очистку и углубление акваторий 32 столичных причалов завершили в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Городские службы столицы завершили очистку и углубление акваторий 32 пассажирских причалов. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, отсутствие таких работ может впоследствии привести к повреждению теплоходов и снижению уровня безопасности перевозок пассажиров по воде.

— Специалисты комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, — заявил заммэра.

Таким образом, службы города очистили и углубили следующие пристани и причалы: Зарядье, Патриарший, Новоспасский мост, Симоновская набережная, ЦПКиО, Большой каменный мост, Большой устьинский мост, Лужники, гостиница «Украина» и многие другие.

Петр Бирюков добавил, что перед проведением работ водолазы обследовали дно, чтобы заранее извлечь крупный мусор.

— В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова заммэра.

В субботу, 18 сентября, Петр Бирюков рассказал, что работы по ремонту дорог в рамках подготовки к зиме ведутся в соответствии с графиком и выполнены на 92 процента, они будут полностью завершены к 1 октября.

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