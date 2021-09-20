Более 950 кибератак на систему онлайн-голосования отразили в Москве

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Специалисты департамента информационных технологий Москвы смогли отразить свыше 950 кибератак на инфраструктуру онлайн-голосования. Об этом рассказали в понедельник, 20 сентября, в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Успешное отражение кибератак обеспечило стабильную работу системы электронного голосования, пишет РИА Новости.

В первый день голосования ЦИК РФ выявила и отразила три атаки на сетевой ресурс, рассказали в субботу, 18 сентября, в пресс-службе ЦИК РФ. Так, из-за рубежа осуществили две попытки сканирования на предмет уязвимости и одну распределенную DDoS-атаку. Еще одна атака была проведена на российские ресурсы 18 сентября.

По данным на 14:00, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Госдуму.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.