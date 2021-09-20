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Таганский суд оставил в силе решение в отношении приложения «TikTok»

Виктория Сикерина

Происшествия
Таганский суд оставил в силе решение в отношении приложения «TikTok»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Марксистский переулок, 1/32 Карта всех событий

Таганский районный суд оставил в силе постановление мирового судьи судебного участка №422 от 28 мая 2021 года. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Таганского суда.

По данному постановлению приложение социальной сети «TikTok» признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на полтора миллиона рублей.

Организации TikTok Pte.Ltd вменяют статью КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации».

Во вторник, 14 сентября, Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Telegram на 9 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.

В учреждении заявили, что организация Telegram Messenger Inc признана виновной в совершении двух административных правонарушений, сумма штрафов за которые составила 9 миллионов рублей.

При этом суд оштрафовал социальную сеть Twitter на 5 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, а также социальную сеть Facebook на 21 миллион рублей.

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