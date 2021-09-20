ЦИК РФ утвердит итоги выборов в Госдуму 24 сентября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ЦИК РФ планируют утвердить итоги выборов в Госдуму в ближайшую пятницу, 24 сентября. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

По ее словам, пока рано поздравлять победителей выборов.

— Я пока никого не поздравляю, пока мы официально не подведем итоги окончательно. В пятницу мы наметили все сделать. Тогда всех поздравим и поблагодарим, — приводит ТАСС слова Памфиловой.

По данным на 14:00, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Госдуму.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.