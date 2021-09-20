Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на нескольких улицах в Москве восстановили после пожара и ДТП

Иван Юминов

Происшествия
Движение на нескольких улицах в Москве восстановили после пожара и ДТП
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, Нарвская улица Карта всех событий

Городским службам удалось восстановить движение по Нарвской улице в Москве после пожара в ангаре. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 20 сентября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Напомним, улица была временно перекрыта из-за возгорания в доме 1б, строение 1, на территории промзоны. Пожар произошел в складских помещениях.

МЧС локализовало пожар в 13:37, а уже в 13:55 он был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, на момент ликвидации сведений о пострадавших не поступало.

Кроме того, движение было восстановлено на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД. На этом участке из-за столкновения двух автомобилей движение в сторону центра было затруднено на восемь километров, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Читайте также:
Москвавосстановили движениеТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте