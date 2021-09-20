Движение на нескольких улицах в Москве восстановили после пожара и ДТП

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Нарвская улица Карта всех событий

Городским службам удалось восстановить движение по Нарвской улице в Москве после пожара в ангаре. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 20 сентября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Напомним, улица была временно перекрыта из-за возгорания в доме 1б, строение 1, на территории промзоны. Пожар произошел в складских помещениях.

МЧС локализовало пожар в 13:37, а уже в 13:55 он был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, на момент ликвидации сведений о пострадавших не поступало.

Кроме того, движение было восстановлено на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД. На этом участке из-за столкновения двух автомобилей движение в сторону центра было затруднено на восемь километров, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».