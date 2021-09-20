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Пожар на Нарвской улице ликвидировали на площади 400 квадратных метров

Марина Найденкова

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пожар на Нарвской улице ликвидировали на площади 400 квадратных метров
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Нарвская улица, 1Б Карта всех событий

Пожар на Нарвской улице полностью ликвидировали на площади 400 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 20 сентября.

— В 13:37 пожар был локализован, а в 13:55 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало, — заключили в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел на улице Нарвской, 1б. Из здания валил густой серый дым.

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В свою очередь в пресс-службе МЧС по городу подтвердили сообщения о пожаре заявив, что в 12:32 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о пожаре.

— По прибытии было установлено, что происходит горение в металлическом ангаре. Проводится тушение. Информация уточняется, — заключил представитель ведомства.

В ночь с 12 на 13 сентября на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского произошел пожар. Из-за этого в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество.

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