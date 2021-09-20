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Онлайн-голосование — это сложная система, которая требует времени для отработки. Об этом рассказал президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

По его словам, в таком масштабе выборы обрабатываются впервые. Кроме того, технологию могла осложнить нагрузка от внешнего вмешательства.

— Это на самом деле помещение блокчейна, оно применяется всегда, когда нужно установить доверие между не доверенными субъектами. И вот как раз такая система применяется, то это гарантирует то, что внутри, уже не зависит ничего от человека, — пояснил эксперт.

Он добавил, что внедрения подобного рода систем невозможно избежать, так как они ускоряют проведение выборов и гарантируют их безопасность.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

При этом в Москве около 50 процентов жителей города пришли на участки или отдали свой голос онлайн. Уточняется, что на прошлых выборах, в 2016 году, явка в столице составила 35,2 процента. Явка в системе онлайн-голосования по столице составила 96,5 процента.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.