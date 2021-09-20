Опубликованы фотографии тушения пожара в ангаре на севере Москвы

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Россия, Москва, Нарвская улица, 1Б Карта всех событий

Пожар в складском ангаре на севере Москвы тушили силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе Пожарно-спасательного центра. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в понедельник, 20 сентября.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы столичного Пожарно-спасательного центра: расчеты АСО № 2, автомобиль «Кобра» ПСО № 203, автомобиль-база газодымозащитной службы ПСО № 204, — говорится в сообщении.

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Слаженные действия спасателей позволили потушить пожар в кратчайшие сроки, уточнили в департаменте. При этом информации о пострадавших не поступало, отмечается в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Улица была временно перекрыта из-за возгорания в доме 1б, строение 1, на территории промзоны. Пожар произошел в складских помещениях.

Вскоре в Дептрансе Москвы сообщили, что городским службам удалось восстановить движение на Нарвской улице.