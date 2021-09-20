Выставка «Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны» откроется в Москве

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Московский дом национальностей представляет выставку «Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны», посвященную 80-летию Битвы за Москву.

— В столице откроется выставка «Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны». Экспозиция посвящена вкладу кремлевских курсантов в общую победу над фашистской Германией, — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Выставка открыта с 22 сентября по 11 октября, пишет агентство городских новостей «Москва».

Музей Победы приглашает на выставку «Ленд-лиз», приуроченную к 80-летию подписания соглашения между СССР, США и Великобританией по итогам Первой Московской конференции и началу официального военно-экономического сотрудничества союзников в годы Великой Отечественной войны.

Посетители увидят модели техники США и Великобритании, которые использовались красноармейцами во время Великой Отечественной войны: гидросамолет PBY Catalina, британский пехотный танк Matilda Мk IIAU, американский грузовой автомобиль Studebaker US-6. В экспозиции есть также личные вещи дипломатов и военных и архивные документы.