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Выставка «Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны» откроется в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны» откроется в Москве
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Московский дом национальностей представляет выставку «Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны», посвященную 80-летию Битвы за Москву.

— В столице откроется выставка «Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны». Экспозиция посвящена вкладу кремлевских курсантов в общую победу над фашистской Германией, — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Выставка открыта с 22 сентября по 11 октября, пишет агентство городских новостей «Москва».

Музей Победы приглашает на выставку «Ленд-лиз», приуроченную к 80-летию подписания соглашения между СССР, США и Великобританией по итогам Первой Московской конференции и началу официального военно-экономического сотрудничества союзников в годы Великой Отечественной войны.

Посетители увидят модели техники США и Великобритании, которые использовались красноармейцами во время Великой Отечественной войны: гидросамолет PBY Catalina, британский пехотный танк Matilda Мk IIAU, американский грузовой автомобиль Studebaker US-6. В экспозиции есть также личные вещи дипломатов и военных и архивные документы.

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