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Эксперт назвал систему онлайн-голосования в Москве уникальной и передовой

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Эксперт назвал систему онлайн-голосования в Москве уникальной и передовой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является передовой и уникальной не только в РФ, но и в других странах мира. Такое мнение в понедельник, 20 сентября, высказал исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

— В ней (системе ДЭГ) использованы такие современные технологии, как блокчейн, и иные технологии, обеспечивающие информационную безопасность. Это придает ей определенную уникальность, — заявил эксперт.

Он пояснил, что из-за несовпадения ожидаемой явки с реальной в настоящий момент задерживаются результаты онлайн-голосования. Однако Ренат Лашин подчеркнул, что для следующего раза специалисты разработают систему для недопущения такой ситуации. Причиной задержки он назвал частое использование функции отложенного голосования.

— Вот этот пересчет голосов, который производился, как я уже сказал многократно, для того чтобы не допустить некачественных результатов, потребовал некоторого времени. Но коллеги справились. Я думаю, здесь все должно быть хорошо, — добавил исполнительный директор.

Также директор офиса цифровой экономики ПАО «Мегафон» Юрий Линьков отметил, что систему ДЭГ можно будет использовать и в дальнейшем, так как на всех выборах технологии похожи друг на друга.

В понедельник, 20 сентября, депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве станет стимулом для развития такого формата выборов.

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