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Внучка Елизаветы II родила первенца

Анастасия Волоснова

Общество
Внучка Елизаветы II родила первенца
Фото: instagram/theroyalfamily

Внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, родила первенца. Об этом рассказали в понедельник, 20 сентября, в Букингемском дворце.

Отцом новорожденной девочки стал итальянский аристократ Эдоардо Мапелли-Моцци, который женился на Беатрис летом 2020 года.

Девочка родилась 18 сентября в 23:42 в одной из больниц Лондона. Имя малышки пока держится в секрете, пишет ФАН.

— Я рада поделиться новостью о благополучном появлении на свет нашей дочери. Я родила больнице Chelsea and Westminster Hospital, — написала 33-летняя принцесса в своем Instagram-аккаунте.

Ранее королевский эксперт Ингрид Сьюарт предположила, какая месть со стороны Елизаветы II была бы действенна в отношении принца Гарри и Меган Маркл, которые в прошлом году отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию.

Британцы неоднократно высказывали пожелание, чтобы королева лишила внука и его супругу всех титулов. По данным издания Daily Mail, дочь Меган и принца Гарри, которая родилась 6 июня, не будет внесена в список очереди на престол. Королевская семья пока не подтвердила эту информацию официально.

До этого Кэролин Дюран и Омид Скоби в авторской неофициальной биографической книге о принце Гарри и американской актрисе «Обретая свободу» сообщили о причине конфликта между принцами Уильямом и Гарри.

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