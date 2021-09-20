Восемь автомобилей столкнулись на Каширском шоссе

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

На Каширском шоссе (после пересечения с Каспийской улицей) столкнулись восемь машин. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточняется, что движение в сторону области свободно по одной полосе из пяти.

Вечером 20 сентября водитель «газели» насмерть задавил женщину в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Лужники, дом 24, строение 5. Мужчина, находившийся за рулем, двигался задним ходом по дорожке для велосипедистов. Во время этого он наехал на женщину 1982 года рождения.