«Ищу женщину»: Дмитрий Нагиев обратился к подписчикам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на своей странице в соцсети Instagram опубликовал небольшой ролик. Он с юмором проанализировал ситуацию вокруг и обратился к поклонникам. Мол, кто-то переживает из-за карантина, кто-то — из-за выборов, а у настоящего мачо тема одна — поиск женщины.

— Привет, яхонтовые. Выкладываю — и чувствую себя, как маленькая, сумасшедшая шалунья. И все так славно вокруг, и выборы, и самоизоляция. Даже неловко, что я до сих пор в трусах с надписью «Февраль». И да — ищу женщину с высоким болевым порогом, — написал артист под постом.

Подписчики оценили ролик Нагиева и его чувство юмора, а также отметили в комментариях, что актер с годами становится интересней и брутальней.

«Секси мужчина»; «Дмитрий, годы идут, а вы все так же великолепны»; «Дмитрий, вы безумно красивый и талантливый мужчина»; «Шикарный», — написали фолловеры.

Алла Довлатова поделилась подробностями расставания с Дмитрием Нагиевым. Артисты в молодости имели любовные отношения. Однако этот роман продлился недолго и оставил негативные воспоминания.