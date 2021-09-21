Судью, который пьяным судил детский хоккейный матч в Москве, уволили

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Федерация хоккея Москвы пожизненно дисквалифицировала судью Емельяна Майорова, который вышел судить детский матч, он не смог продолжить работу и ушел со льда. Об этом сообщается в понедельник, 20 сентября, на официальном сайте организации.

— Принято решение пожизненно дисквалифицировать судью Емельяна Майорова от обслуживания всех официальных матчей, проводимых Федерацией хоккея Москвы, — сказано в сообщении.

Решение было принято по итогам заседания спортивно-дисциплинарного комитета и заседания Региональной коллегии судей Москвы.

Инцидент с судьей произошел на матче Кубков Москвы между командами 2011 года рождения «Спартак Спорттех» — «Академия Харламова». На кадрах, которые появились в Сети, запечатлено, как арбитр пытается поднять шайбу с площадки. За кадром родители с иронией прогнозируют, что «он снова упадет». Именно так и происходит. Через несколько секунд судья потянулся за шайбой и упал. Пользователи заявляли, что судья появился на матче в нетрезвом виде.

Московское «Динамо» обыграло динамовцев из Минска на старте КХЛ. Игра состоялась в пятницу, 3 сентября. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу московских хоккеистов.