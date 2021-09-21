Экономисты сообщили, что сильнее всего подорожает до конца года

Фото: Pixabay

К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты. Среди непродовольственных товаров сильнее других поднимется цена на электронику. Об этом сообщила доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Она отметила, что рост цен на продукты по итогам года составит семь-восемь процентов. Главный вклад в подорожание непродовольственных товаров внесут гаджеты, спрос на которые повышается, а поставки некоторых китайских моделей в Россию сокращаются из-за санкций Соединенных Штатов. В результате расходы россиян на смартфоны только в первом квартале 2021 года выросли на 30 процентов.

Директор Центра Макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Балацкий заявил, что рост цен мог быть выше, если бы правительство не сдерживало его в преддверии выборов в Государственную думу.

— Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке. Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены, — рассказал он, передает агентство «Прайм».

Эксперт назвал причины роста цен на такси в Москве. С окончанием сезона отпусков в столице взлетели цены на такси. Автомобилей с шашечками на дорогах по-прежнему много, но стоимость проезда заметно возросла.