Задержан мужчина, угрожавший топором прохожим в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Литвина-Седого, 7А Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал топором прохожим в центре столицы. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В воскресенье, 19 сентября, в отделение полиции обратился москвич. Он попросил принять меры в отношении мужчины, который в центре Москвы стал его душить, после чего начал угрожать ему и прохожим топором. Инцидент произошел возле дома № 7А на улице Литвина-Седого.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого в нападении на мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводится проверка.

Сотрудника бара в центре Москвы избили посетители. Вечером в воскресенье, 19 сентября, в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения. В ней говорилось, что в больницу обратился 34-летний мужчина, который работает администратором в баре. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематому, ушибы мягких тканей лба и носа.