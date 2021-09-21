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Сотрудника бара в центре Москвы избили посетители

Юлия Курганова

Происшествия
Сотрудника бара в центре Москвы избили посетители
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Мясницкая улица, 39с1Карта всех событий

Администратора бара в центре Москвы госпитализировали после конфликта с посетителями. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Вечером в пятницу, 19 сентября, в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения. В ней говорилось, что в больницу обратился 34-летний мужчина, который работает администратором в баре. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематому, ушибы мягких тканей лба и носа.

Установлено, что указанные травмы москвич получил в ходе конфликта с посетителями бара, расположенного на улице Мясницкая. В настоящее время мужчина госпитализирован в лечебное учреждение, от написания заявления он отказался.

Полиция проводит проверку по данному инциденту.

20 сентября в МВД сообщили, что конфликт с применением ножа на юге столицы закончился попаданием в реанимацию для одного из его участников. Полицейские обнаружили рядом с этим домом мужчину 1979 года рождения.

Врачи доставили его в реанимацию с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки, поясничной области, а также резаными ранами левого плеча и локтевого сустава. Подозреваемого вскоре поймали в городе Московском. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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