«Испанка» перестала иметь статус самой глобальной эпидемии в США

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число летальных исходов от коронавирусной инфекции превысило в США 675 тысяч человек. По этим данным «испанка» больше не является самой масштабной эпидемией в истории Штатов.

Так, по состоянию на 03:21 по московскому времени в США от коронавируса скончались 676 059 пациентов за время пандемии.

Американские федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, в свою очередь, отмечают, что «испанка» в свое время унесла жизни около 675 тысяч человек, передает «Царьград».

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что коллективные меры международного сообщества, предпринимаемые против коронавируса, оказались недостаточными и запоздалыми. В мире, по словам Гутерреша, сложилась неприемлемая ситуация, когда Португалия может провакцинировать 80 процентов населения, а некоторые страны Африки — менее двух процентов.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус при этом сказал, что в мире не должно возникать неравенство в распределении вакцин, в настоящее время это «пятно на коллективной совести». По его словам, мировому сообществу стоит отказаться от бустерной вакцинации до конца года. Он также отметил, что на данный момент в мире наблюдается «шокирующее» неравенство в распределении вакцин.