Стали известны предварительные варианты РЖД по расширению БАМа и Транссиба

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Государственная компания «Российские железные дороги» разработала предварительные варианты расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Так, вторым этапом развития БАМа предусматривается рост пропускной способности дороги до 180 миллионов тонн. Стоимость следующей очереди расширения объекта, по словам главы РЖД Олега Белозерова, оценивается примерно в 2–4 триллиона рублей.

Источник сообщает, что в рамках очередного этапа развития БАМа с Эльгинского месторождения могут вывести 16,6 миллиона тонн угля. Операция будет стоить около 332,6 миллиарда рублей.

Помимо этого варианта развития событий, существуют еще два предполагаемых плана. Первый из них — добиться к 2030 году пропускной способности до 210 миллионов тонн.

Для реализации этой идеи потребуется проложить еще 1,1 тысячи километров вторых главных путей на магистрали. По данным РЖД, этот вариант будет стоить еще 891 миллиард рублей. Совокупная стоимость работ вместе с первым этапом составит 1,22 триллиона рублей.

Альтернативным вариантом развития объекта является строительство с расчетом грузового потока в объеме 240 миллионов тонн. Этот план предусматривает масштабные работы не только на БАМе, но и на Транссибе. В случае реализации этого плана необходимо будет возвести обход через Хабаровск, мост через Амур и второй Кузнецовский тоннель. Стоимость проекта — 2,55 триллиона рублей (совокупная цена — 2,89 триллиона), передает «Коммерсант».

До этого стало известно, что реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали могут завершить уже в 2023 году.

12 августа глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции ветки Байкало-Амурской магистрали.

Длина участка, который протягивается от Улака до Февральска, составляет 340 километров.

Шойгу также добавил, что строящийся объект имеет огромное значение для российской экономики. Так, например, РФ сможет увеличить свой выход на рынок стран Азии.

Байкало-Амурская магистраль является вторым железнодорожным выходом РФ к Тихому океану. Общая протяженность объекта составляет 4,3 тысячи километров.