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Выставка «Лица эпохи» открылась в Музее современной истории

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Лица эпохи» открылась в Музее современной истории
Фото: АГН Москва

Музей современной истории России представляет выставку портретов знаменитостей Михаила Юсупова «Лица эпохи».

Посетители увидят более пятидесяти работ художника-импрессиониста, картины которого в ноябре будут презентованы на Sotheby's.

На данную коллекцию работ портретиста вдохновили образы знаменитых певцов, актеров, киноперсонажей, политиков, деятелей культуры. В экспозицию вошли портреты Софи Лорен, Анджелины Джоли, Леонардо да Винчи, Сильвестра Сталлоне, Адриано Челентано, Майкла Джексона, Леонардо Ди Каприо, Федора Бондарчука, Сергея Шнурова.

Впервые будут представлены новые работы художника: портреты Анны Павловой, Майи Плисецкой, Агриппины Вагановой, Галины Улановой, Петра Чайковского.

В рамках выставки пройдет шоу оживающих картин «Чайковский и великие балерины России».

Выставка открыта с 21 по 25 сентября, сообщается на сайте музея.

С 30 сентября Государственная Третьяковская галерея открывает выставку «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». Посетители увидят более 80 произведений и графики мастера из собраний галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи.

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