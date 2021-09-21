Третьяковка представит новый проект T Lates «Амазонки»

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Новая Третьяковка 23 сентября приглашает взрослую аудиторию присоединиться к новому междисциплинарному специальному проекту T Lates, который объединит формы интерпретации искусства XX века и актуальные художественные практики.

«Амазонки» — первая тема проекта. Она посвящена ценностям и художественным принципам, которые транслировали художницы начала XX века, так называемые амазонки авангарда, а также творчеству ярких «амазонок» современной музыкальной сцены, имеющих собственный новаторский почерк, — Настасьи Хрущевой и Анны Поспеловой.

Гости галереи прогуляются по ее вечерним залам и познакомятся с художниками XX века и их знаковыми произведениями.

Вторую часть события продолжит музыкальный перформанс — диалог двух композиторов: Н. Хрущевой и А. Поспеловой. Его предварит блиц-интервью, которое объединит экскурсию и концерт в единый дискурс.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте галереи.

С 30 сентября Государственная Третьяковская галерея открывает выставку «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». Посетители увидят более 80 произведений и графики мастера из собраний галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи.