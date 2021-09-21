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СМИ: Неудачная попытка государственного переворота произошла в Судане

Полина Долганова

В мире
СМИ: Неудачная попытка государственного переворота произошла в Судане
Фото: Pixabay

Неудачная попытка изменить государственный режим произошла на территории Судана. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, в результате провалившегося госпереворота регулярным войскам приходится держать ситуацию под контролем.

Также отмечается, что на улицы столицы Судана Хартума выехали танки. Кроме того, военные временно перекрыли мосты через Нил.

Военные силы и Суверенный совет призывали население страны защищать «переходный период» в Судане. При этом власти страны продолжают работать в штатном режиме.

По данным телеканала, попытку переворота предприняла группа сторонников бывшего президента страны Омара аль-Башира.

В результате случившегося было задержано несколько офицеров бронетанковой армии.

Участники путча, в свою очередь, попытались захватить здание государственной радиостанции, однако их попытки не увенчались успехом, передает ТАСС.

До этого Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта базирования ВМФ России в Красном море в декабре 2020 года. По его условиям Москва сможет разместить на базе не более 300 человек и не более четырех судов, в том числе с ядерной энергетической установкой. Договор должен был действовать в течение 25 лет и автоматически продлиться еще на десять, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит другую о планах остановить его действие.

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